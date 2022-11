Il Napoli vola: nessuno ha segnato più gol di testa in Europa

Nove reti, tutte di testa, un record per la Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti vola altissimo grazie anche alle sue torri: nessuna squadra nel campionato italiano ha fatto come o meglio degli azzurri e anche in Europa Osimhen e compagni sono leader.

Solo il Tottenham di Conte ha segnato infatti di testa quanto gli azzurri all'interno dei cinque principali campionati europei. Il miglior interprete in casa Napoli è condiviso: Osimhen, Kim e Simeone hanno realizzato di testa due reti.