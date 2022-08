Navas, cosa manca per il Napoli: per Fabian al Psg si cerca intesa

Navas non è stato convocato dal Psg per la sfida di Ligue One di stasera contro il Lille. «È uscito dagli allenamenti per un mal di schiena. Rimarrà in cura presso il Training Center e in 48 ore verrà fatto un nuovo punto della situazione», la motivazione del club parigino sul sito ufficiale.



Il portiere costaricano è più distante dal Psg, il Napoli proseguirà nei negoziati per arrivare alla fumata bianca perché l'accordo non c'è ancora e occorrerà proseguire nel lavoro in questi giorni tra i due club. Chiuso da Donnarumma (Navas è andato in panchina nelle prime due partite di Ligue One contro Clermont e Montpellier e nella sfida di Supercoppa contro il Nantes) con il tecnico Galtier che ha ufficializzato le gerarchie dei portieri il costaricano giorno dopo giorno ha metabolizzato sempre più l'addio al Psg: l'idea Napoli rappresenta una soluzione gradita perché avrebbe possibilità di giocare e di essere protagonista in Champions League in vista poi dei mondiali di novembre in Qatar che giocherà con il Costarica.

Ma la strada per trovare l'accordo è ancora da percorrere, il problema è relativo all'ingaggio: Navas guadagna 9 milioni netti a stagione ed è legato ancora da un contratto di altri due anni con il Psg. Ingaggio molto alto che non rientra di gran lunga nei parametri del Napoli, si cerca l'accordo tra le due società con una consistente partecipazione all'ingaggio da parte del club parigino. Un'altra strada possibile è quella di una buonuscita del Psg all'esperto portiere prima del nuovo contratto che Navas andrebbe poi a firmare con il Napoli (il club azzurro potrebbe avvalersi del decreto crescita sul nuovo ingaggio al lordo da corrispondere). Trattativa, quindi, che resta calda in questa settimana tra i due club per trovare un punto d'incontro che possa soddisfare tutte le parti.



Discorso avviato da giorni tra Napoli e Psg anche per Fabian Ruiz, ma non ancora arrivato alla conclusione perché c'è da trovare l'accordo sulla cifra che il club parigino dovrà corrispondere al Napoli, (la richiesta iniziale di De Laurentiis è stata di 30 milioni). Lo spagnolo è stato individuato come rinforzo per il centrocampo, un elemento gradito a Galtier ma intanto il Psg deve anche cedere qualche calciatore in sovrannumero in rosa prima di piazzare altri colpi in entrata. E tra gli elementi in uscita c'è il centrocampista Paredes nel mirino della Juve, una trattativa che però deve ancora arrivare alla conclusione. Per la difesa l'obiettivo era Skriniar che l'Inter ha tolto dal mercato e ora il Psg dovrà virare su un altro elemento per il reparto arretrato dopo aver inseguito a lungo lo slovacco.

Fabian che è in scadenza di contratto con il Napoli e non ha rinnovato è in attesa della chiusura della trattativa, il suo ok al Psg è arrivato già da giorni. Intanto non farà parte dei convocati per la sfida contro il Monza, dopo non essere stato inserito da Spalletti già in quella del primo match di campionato contro il Verona. Trattativa che resta da concludere, in piedi c'è solo il discorso con il Psg che ha mostrato già da giorni l'interesse, unica squadra che si è mossa. Il Real Madrid che ha venduto il brasiliano Casemiro al Manchester United e punta a un centrocampista non ha fatto nessuna avances al Napoli: l'interesse in questo momento dei blancos è per Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham.

La cessione di Fabian Ruiz, che è sul mercato, è l'ultima prevista in casa azzurra. Resteranno i giovani Zerbin e Gaetano, l'esterno di attacco e il centrocampista faranno parte del gruppo almeno fino a gennaio, saranno utili per arricchire la rosa visti i tanti impegni degli azzurri tra campionato, Champions League e coppa Italia. Va sempre più verso la permanenza anche Ounas.