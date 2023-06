Occhio Napoli, il Lipsia prepara l'offerta per Danso

Anche il Lipsia nella corsa a Kevin Danso: il centrale difensivo austriaco piace al Napoli: per gli azzurri è l'elemento ideale per sostituire il partente Kim Min Jae, destinato al Bayern Monaco a un anno appena dal suo arrivo in azzurro.

Ma, secondo quanto riportato da Sport Bild, ci sarebbe anche il Lipsia in fila per il difensore di origini ghanesi: il direttore sportivo Rouven Schröder è stato allo stadio per seguire la gara della nazionale austriaca contro la Svezia questa settimana, un modo per visionare anche da vicino il calciatore ancora una volta e accelerare dopo i primi contatti.

La formula, per ora, è ancora da decidere: i tedeschi partirebbero da un'offerta da 30 milioni.