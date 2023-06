Kim Min-Jae e il Bayern, incontro a Lisbona: decisa la data dell'acquisto

Sempre più vicini Kim Min-Jae e il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sport Bild, ieri ci sarebbe stato a Lisbona un incontro tra Marco Neppe - direttore tecnico dei bavaresi - e l'agente portoghese del difensore sudcoreano Lourenço Rita. Un faccia a faccia per finalizzare a tutti gli effetti quell'accordo lampo trovato tra le parti con cui il Bayern ha superato il Manchester United.

Kim ha detto sì al club tedesco, convinto anche dalle cifre dell'affare: contratto fino al 2028 per il sudcoreano, ingaggio da 10 milioni a stagione per lui. È stato deciso anche quando si porterà al Napoli l'offerta ufficiale da oltre 50 milioni, ovvero quando il calciatore concluderà il servizio militare minimo - di tre settimane -, una data che coincide con il periodo in cui è esercitabile la clausola prevista.