Il piglio del manager, il fiuto per gli affari ed una particolare vocazione per i campioni. Di oggi e di ieri. Roberto Calenda è l'agente di Victor Osimhen: colui che avrà una grossa influenza sulle decisioni professionali e sul futuro della star nigeriana. Molto potrebbe delinearsi nel prossimo week end. La scelta del bomber del Napoli, le sirene del Psg, quelle della Premier (e non solo), le cifre faraoniche saranno gli argomenti scottanti sul tavolo delle trattative proprio tra Calenda ed Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha sempre detto che non ha intenzione di cedere Osimhen, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. Il Psg ci sta pensando, ma secondo gli ultimi rumors la richiesta del club azzurro è esorbitante. Si parla di circa 180 milioni di euro. Fin troppo chiaro che a fronte di cifre del genere sarebbe difficile dire di no e ci sarebbe un reciproco interesse delle parti. Qualsiasi agente infatti deve ragionare anche e sopratutto con la calcolatrice per fare gli interessi del suo assistito (per non parlare del capitolo commissioni che possono arrivare anche al 10% del valore dell’operazione o del nuovo ingaggio del calciatore a seconda del verificarsi di determinate circostanze).

Calenda, mezzo secolo di vita alle spalle, in passato ha curato gli interessi di gente del calibro di Maicon, Marquinhos e Mancini, oggi è il manager Osimhen ed anche di Juan Jesus nel Napoli. Con De Laurentiis a stretto giro si parlerà del capocannoniere del campionato che a fine stagione aveva risposto alle richieste del suo futuro dicendo che dipendeva proprio da Adl “Io seguirò il flow”. C'è da giurare che Calenda sarà comunque la sua bussola.