Napoli al lavoro per il centrocampo. Gli obiettivi principali sono Koopmeiners e Veiga insieme a Samardzic: il mercato del club azzurro a breve entrerà nel vivo e due operazioni riguarderanno il reparto centrale. Anranno via, infatti, Demme e Ndombele e resta da definire la situazione di Zielinski, in scadenza 2024, relativa al suo rinovo.

APPROFONDIMENTI Gabri Veiga, comincia l'asta europea: Napoli e Liverpool in fila Lozano verso la cessione: «Il Napoli lo cede anche per 15 milioni» Spalletti, gli applausi e i cori segno di eterna gratitudine

Koopmeiners, olandese dell'Atalanta, è uno degli elementi seguiti dal Napoli come possibile rinforzo per il centrocampo: centrocampista di qualità con un buon fiuto del gol potrebbe essere il profilo ideale per il Napoli di Garcia. Ha giocato con l'Olanda in Nations League ed è stato avversario dell'Italia nella finale per il terzo e quarto posto vinta 3-2 dagli azzurri di Mancini. Gabri Veiga del Celta Vigo, è un altro centrocampista nel mirino del club azzurro: la valutazione è 40 milioni, l'entità della clausola rescissoria da versare per assicurarsi il talento spagnolo. Samardzic dell'Udinese è un altro centrocampista seguito da tempo dal Napoli.

In uscita Demme che ha giocato poco quest'anno e poteva andare via già a gennaio scorso ed è segutio da diversi club di Bundesliga e Ndombele che tornerà per fine prestito al Tottenham. Quest'estate ripartirà la trattativa per il rinnovo di Zielinski: il presidente De Laurentiis incontrerà l'agente per formulare l'offerta che rientrerà in quelli che sono i parametri del club azzurro.