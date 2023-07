Osimhen, in caso di addio il Napoli va su Dembelé

Sarebbe Ousmane Dembelé l'alternativa numero uno a Victor Osimhen in caso di partenza. Se il nigeriano, infatti, dovesse lasciare Napoli nel bel mezzo di questo mercato in continua evoluzione, secondo El Nacional gli azzurri andrebbero spediti sulla stella del Barcellona, in grande difficoltà prima dell'arrivo di Xavi e poi nuovamente protagonista con i blaugrana nelle ultime due stagioni.

Secondo i media spagnoli, la clausola rescissoria dell'attaccante francese sarebbe scesa da 100 a 50 milioni di euro questa estate e tale rimarrà almeno fino a settembre. Una cifra abbordabile per chi, in caso di partenza di Osimhen, avrebbe in tasca almeno 150 milioni di euro per la cessione. Dembelé è stato tra gli acquisti più onerosi della storia del calcio quando nel 2017 ha lasciato il Borussia Dortmund per il Barcellona per oltre 130 milioni di euro.