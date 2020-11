Quando tornerà Victor Osimhen? Sicuramente non con il Milan domani sera e resta in dubbio anche per la prossima domenica contro la Roma. «Victor si sta rimettendo a posto. Bisogna vedere giorno dopo giorno come evolve la situazione. In questo tipo di infortuni bisogna avere pazienza e non fretta. Il Napoli tiene per primo alla salute del ragazzo, quindi è suo pensiero non avere fretta. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, con calma si deciderà il rientro quando sarà possibile. Speriamo presto comunque» ha detto Roberto Calenda, membro del suo entourage.

LEGGI ANCHE Fabian, il Milan e l'amico Gattuso: «Scudetto? Se continuiamo così...»

«Ogni infortunio ha una storia a sé, quello di oggi non è come quello subito nel 2018 al Wolfsburg, non è una recidiva» ha confermato Calenda a Radio Kiss Kiss. «Quest'estate è stata una guerra perché lo volevano tanti club in tutta Europa, ma il Napoli si è mosso prima di tutti e abbiamo cominciato questa trattativa sei mesi prima dell'arrivo ufficiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA