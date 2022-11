Osimhen infortunato, niente nazionale: salta la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo

Brutta notizia - a sorpresa - per Victor Osimhen e anche per il Napoli: come comunicato dalla nazionale nigeriana, infatti, l'attaccante azzurro non prenderà parte alla prossima amichevole delle Aquile contro il Portogallo a causa di un infortunio.

Osimhen - che non aveva palesato infortuni con il club azzurro sabato contro l'Udinese - salterà quindi l'impegno amichevole per un piccolo problema fisico che sarà valutato dallo staff medico azzurro e sarà rimpiazzato da Cyriel Dessers.