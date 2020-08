LEGGI ANCHE

In una lunga intervista riportata da Sport 1 in Germania, Victor Osimhen parla dei suoi inizi in Bundesliga e della corsa che l'ha portato fino a. «L’avventura al Wolfsburg andò male perché ero giovane, alla mia prima volta in. Era tutto troppo diverso da casa e il club non ha creduto troppo in me» ha raccontato l'attaccante nigeriano.Poi la svolta. «Fui proposto a due club delma rifiutarono entrambi, invece allo Charleroi ho trovato fiducia e affetto, tutto ciò mi ha aiutato» ha confessato. «Mi hanno spinto a rialzarmi dopo la Germania. Il direttore Bayat venne a prendermi in hotel per farmi firmare. I soldi che guadagnerò a? Non dimentico da dove sono partito, vedo ancora i miei amici d’infanzia e la famiglia è importantissima. Ora voglio giocare in azzurro, dove sono passati grandi calciatori, da Maradona . Voglio aiutare la squadra sia in campionato che in Europa».