Un Natale particolare per Victor Osimhen, il primo da padre per la punta del Napoli che qualche mese fa ha visto venire al mondo la piccola Halie, primogenita di famiglia. L'azzurro ieri è stato al Liberty City Fun, parco divertimenti amato dai bambini in provincia di Napoli, intercettato da alcuni tifosi e immortalato per la prima volta con in braccio la figlia nata proprio in città, la gioia migliore del suo 2022.