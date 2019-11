LEGGI ANCHE

Una notte da protagonista, l'ennesima, anche con la maglia della Colombia. David Ospina non lascia spazio agli altri colleghi e continua ad essere il numero uno della sua nazionale con la fiducia massima di tutto lo staff e del ct. Anche stanotte, nella vittoria in amichevole contro l', il portiere delè stato decisivo in campo.«Vincere dà sempre fiducia per continuare a lavorare e a migliorare. Le qualificazioni di marzo saranno difficili, ma questa squadra si sta preparando per un appuntamento importante», ha dettoa fine gara. «Ora torno al Napoli per continuare a lavorare».