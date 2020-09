© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riparte con una piccola parvenza di vecchia normalità al, che ospita qualche spettatore nel rispetto delle norme anticovid. E tornano le emozioni per i tifosi azzurri, che vedono un bell’inizio con il 2-0 delsul«I primi tre punti», esultano i napoletani. All’inizio un po’ di sbuffi, una gara lenta: «Più efficace di un sonnifero»; «Marò, ricominciamo così?» scriveva infatti qualcuno. Poiscatenato in campo al 62’ ha cambiato un po’ le cose, con le sue accelerazioni e la sua grinta, e il suo assist porta al gol di. «Che coppia, grandi ragazzi»; «Osimhen fenomeno, conpoi è il massimo»; «Finalmente, ci volevaper irrompere nell’aria avversaria»; «Fumata bianca: abemus attaccantem».Ma l’attacco non si è fermato, perchéfra i migliori in campo, ha poi servito un’altra bella palla per il capitanoE gli azzurri raddoppiano. «Chucky, rimangio tutte le parolacce che ti ho detto da inizio gara», «Fiero di essere napoletano, grande Lorenzo», si scatenano i tifosi. Merito anche diper molti: «Ha fatto il cambio giusto, ha capito, ha cambiato modulo. Bravo»; «Mister, finalmente!»Qualcuno guarda dunque soddisfatto il risultato, e finalmente vede luce in attacco:«L’anno scorso troppi mal di pancia e pochi gol, vianon ci meritava. Vogliamo giovani che sudino la maglia»; «Continuiamo così, Osimhen l’attaccante che mancava». Altri guardano al mercato: «Se restastiamo bene, anche se un buon centrocampista non ci farebbe male».E poi l’occhio anche su, ancora in campo al posto di«Anche oggi un portiere con la P maiuscola», commenta qualche napoletano. Insomma un buon risultato in un lunch match strano di una stagione piena di punti interrogativi per quanto riguarda il tifo dagli spalti e il calore che può dare. E in una domenica di votazioni molti si chiedono cosa il governo deciderà a riguardo. Qualcuno comincia quasi ad abituarsi al silenzio, il Covid ha cambiato tante cose. Ma i tifosi, quel caldo tifo napoletano facevano davvero la differenza e tante volte si faceva sentire persino in trasferta. La prossima sarà alNapoli aspetta. I tifosi quest’anno sognano un riscatto, un’annata diversa dalla precedente, e molti ancor se la prendono con Ancelotti per la classifica appena chiusa. Ma c’è una nuova storia da scrivere, e la prima pagina promette bene.