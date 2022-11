Qatar 2022, Lozano brilla con il Messico: è primo in due speciali classifiche

Hirving Lozano si mette in mostra. Nonostante uno 0-0 all'esordio contro la Polonia che ha scontentato tutti, l'attaccante del Napoli e del Messico è primo in due speciali classifiche di questa prima settimana di Qatar 2022. Tra i calciatori già impegnati al Mondiale, infattyi, il Chucky è quello con più dribbling completati e più duelli vinti in campo. Le speranze di qualificazione al turno successivo si giocheranno contro Argentina e Arabia Saudita.

🇲🇽 Hirving Lozano fue el jugador con más regates completos [4] y duelos terrestres ganados [12] entre los 493 jugadores que tuvieron acción en la primera fecha de #Qatar2022 pic.twitter.com/TSDv3TJPw6 — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) November 24, 2022