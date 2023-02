Raspadori, indizio social: Jack punta Italia-Inghilterra?

L'infortunio lo terrà fuori per un po' ma Giacomo Raspadori non vuole saperne di arrendersi. C'è una stagione da completare con il Napoli e anche una parentesi nazionale molto importante. L'Italia di Mancini arriverà proprio al Maradona il prossimo marzo per la sfida all'Inghilterra e Jack condivide sui social tutte le info sui biglietti per l'evento: lui ci sarà in ogni caso, ma spera soprattutto di essere in campo e di poter tornare a dare una mano ai compagni. Non sarà con Luciano Spalletti e i compagni nelle prossime partite in programma, ma tra un mese vuole tornare a vestire l'azzurro: dai social l'indizio più importante sul recupero.