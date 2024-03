Raspadori sta trascorrendo la seconda stagione da precario: il posto fisso nel Napoli non c'è e, quando lo ha avuto durante gli impegni di Osimhen in Coppa d'Africa, non ha risposto nel modo migliore, tanto è vero che è tornato a segnare nella seconda partita di Calzona, quella contro la Juve, quando ha bruciato tutti dopo il rigore parato ad Osimhen e ha segnato il gol della vittoria.

Jack, pagato 35 milioni nell'estate della rifondazione 2022, si gioca una chance importante al Meazza perché Osimhen non è in buone condizioni fisiche. Ritroverà spazio e proverà a scalare quella che è diventata una montagna per il Napoli. Certo, anche gli azzurri di Spalletti caddero in casa dell'Inter poco più di un anno fa ma era tutt'altra situazione: Inzaghi finì abbondantemente alle spalle di Luciano.

E, a proposito dell'attuale ct della Nazionale, Raspadori dovrà pensare a rafforzare la sua posizione all'interno del Club Italia.

L'occasione arriva con la tournée negli Stati Uniti. Jack è stato utilizzato da Spalletti come prima punta o sottopunta, bisognerà vedere se il ct confermerà all'Europeo il 4-3-3 o adopererà alcune varianti. Raspadori è stato provato da tutti gli allenatori come esterno sinistro o destro. Una doppia partita. E deve uscire due volte il Jackpot vincente.