Raspadori, distrazione al muscolo della coscia

Arrivano notizie per Giacomo Raspadori, l'attaccante azzurro che da due giorni non si allena con i compagni a causa di un problema fisico che l'ha colpito in allenamento a Castel Volturno. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, come riportato dal club attraverso una nota ufficiale.

L'attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane. Raspadori salterà la sfida di domani contro il Sassuolo e soprattutto il match di Champions League agli ottavi contro l'Eintracht a Francoforte. L'azzurro non sarà dunque a disposizione di Spalletti e resterà fuori almeno tre settimane per poter recuperare al meglio la condizione prima del rientro in campo.