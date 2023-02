Dionisi e il Napoli: «Noi presuntuosi per batterli»

«Dobbiamo avere una piccolissima presunzione nel pensare di poter battere il Napoli, anche sapendo che non sarà facile». Alessio Dionisi indica la strada al suo Sassuolo, che domani ritroverà in campo il Napoli di Spalletti per l'anticipo di Serie A. «Noi sul giocare abbiamo pochi dubbi ma non va dimenticato che l'identità di una squadra è anche mettere tanta disponibilità, si è visto nelle ultime partite. Tutto questo potrebbe non bastare domani perché si parla di numeri pazzeschi del Napoli» ha avvertito in conferenza «Io sono convinto che potremo determinare anche noi delle cose ma dovremo essere bravi a modellarci in base a quello che pensiamo di poter fare e a quello che farà il Napoli. Non possiamo lasciare a loro il possesso sempre».

Gli azzurri possono essere distratti dalla Champions? «Mi aspetto un Napoli che vada su ogni campo per vincere, ora giocano tutte le partite per vincere com'è giusto che sia. Da un certo punto di vista mi aspetto un Napoli arrembante, questo ci metterà in difficoltà ma ci permetterà di avere delle situazioni» ha ammesso Dionisi «Da squadra possiamo limitarli, se pensiamo di andare in campo individualmente non abbiamo grandi possibilità di fare risultato. Giocheremo a due o a tre in mezzo al campo, dipende dalle situazioni e ho ancora due allenamenti. Stiamo cercando di rendere più elastico il centrocampo, a volte se non sei bravo a rimetterti a posto il Napoli poi ti prende in ripartenza».