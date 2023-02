Sassuolo-Napoli, Raspadori out: oggi solo terapie

Il Napoli torna ad allenarsi verso la sfida di domani sera a Sassuolo. Match in cui non ci sarà Giacomo Raspadori: dopo i problemi avvertiti ieri durante l'allenamento a Castel volturno, l'attaccante azzurro è rimasto out oggi al centro tecnico.

Per Raspadori, infatti, solo terapie per quel risentimento fisico avvertito nelle scorse ore. Non sarà con la squadra di Spalletti domani in trasferta a Sassuolo, a rischio anche il viaggio a Francoforte in Champions League.