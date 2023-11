Real Madrid-Napoli 4-2, Mazzarri e il terzo gol: «Ho pensato di poterla vincere»

Non voleva limiti Walter Mazzarri, e per oltre un'ora di gioco il suo Napoli ci ha creduto. Poi gli azzurri hanno sprecato tanto, colpiti dalla classica regola del calcio: se non segni, il gol lo subisci. «Sul 2-2 potevamo anche segnare per andare in vantaggio. Sono contento della prova in generale, ma conoscevamo le qualità del Real Madrid. Potevamo essere più attenti per non farli ripartire, ma c’era la sensazione anche di fare il terzo gol perché stavamo facendo bene» ha detto l'allenatore toscano dopo il match del Bernabeu.

Ora tutto passa per il Maradona: contro il Braga il 12 dicembre sarà decisiva per gli azzurri, basterà non perdere o perdere con un solo gol di scarto massimo. «Abbraccio a Anguissa? Ho trovato un gruppo eccezionale qui, penso si possa fare davvero bene quando ci sono qualità umane come queste» ha spiegato Mazzarri «Il cambio di Osimhen era già programmato.

Victor era rientrato a Bergamo, oggi volevamo fargli fare un tempo per averlo poi al meglio domenica con l’Inter e nelle partite successive. Non volevamo rischiare ricadute».