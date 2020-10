Come annunciato dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, sarà l'arbitro inglese Craig Pawson a dirigere il match tra la Real Sociedad e gli azzurri. Insieme con Pawson gli assistenti di linea Hussin e Hatzidaki, mentre il IV uomo sarà Madley.

Sarà la prima volta per Pawson con il Napoli in una competizione ufficiale, ma il fischietto 41enne di Sheffield ha già incontrato in campo Gennaro Gattuso: nel 2018/19, infatti, i due si sono incrociati sempre in Spagna durante Betis-Milan di Europa League, match concluso sull'1-1 in un girone europeo che vide poi il Milan di Rino eliminato dalla competizione.

