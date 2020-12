Brutte notizie per la Real Sociedad di Imanol Alguacil, atteso dalla sfida importantissima del prossimo giovedi a Napoli contro gli azzurri per il passaggio del turno. Come informato dal club tramite sito ufficiale, infatti, si è fatto male ieri sera Mikel Oyarzabal, stella degli spagnoli.

LEGGI ANCHE Crotone-Napoli, Fabian ci sarà: terapie in palestra per Osimhen

Secondo quanto si apprende dal comunicato del club, per Mikel Oyarzabal è stata evidenziata una lesione del muscolo della coscia destra. Un infortunio che verrà valutato giorno per giorno e per cui ancora non sono chiari i tempi di recupero ma la gara del San Paolo della prossima settimana sembra essere a rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA