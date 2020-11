Una eliminazione già nota, il Rijeka ha provato a dare il massimo nella notte suggestiva del San Paolo. «Complimenti al Napoli per la vittoria, ma anche ai miei calciatori» ha detto subito Simon Rozman, allenatore dei croati falcidiati dalle assenze per le positività al covid dell'ultima settimana.

LEGGI ANCHE Gattuso, Maradona e San Gennaro: «È morto ma non morirà mai»

«Sono soddisfatto considerando le tante assenze per covid che abbiamo» ha detto Rozman in conferenza stampa subito dopo il match del San Paolo. «Abbiamo rappresentato bene la Croazia. Il Napoli ha un ottimo allenatore, credo che siano tra le squadre più forti e candidate a vincere l'Europa League in questa stagione» ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA