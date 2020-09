LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stiamo lavorando forte in vista della prima giornata di campionato, dovremo farci trovare pronti». Amir Rrahmani si presenta ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo il rientro dalla nazionale: «L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro in classifica, come è accaduto negli anni scorsi: speriamo di tornare lì dove ilvuole e merita di stare. Pescara esono le ultime due amichevoli, ma sono molto importanti perchè dimostreremo il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno in allenamento».Il kosovaro non ha preferenze in campo. «Dipende dal modo in cui vuole giocare l’allenatore, io sfrutto i suoi insegnamenti e provo a dare il massimo» ha continuato. «Personalmente mi sento meglio giocando a quattro in difesa, soltanto in due stagioni ho giocato a tre dietro ed uno di questi due anni è stato a Verona con. Tutti noi compagni dobbiamo aiutarci quando siamo in difficoltà, bisogna essere pronti: sono tutti bravi ragazzi e calciatori forti, perciò non è una sorpresa che ilabbia vinto la Coppa Italia. L'Europa League? Speriamo di poterla vincere, abbiamo tempo e calciatori importanti che hanno esperienza in Italia ed in Europa». Commento anche su Osimhen , l'altro neo azzurro: «Victor è molto veloce, è un attaccante vero che vuole fare gol in ogni momento. Bisogna stare sempre attenti a lui, così come agli altri compagni di squadra che sono molto forti».