Salernitana-Napoli, lo striscione: «Non è un derby senza rivale»

«Un derby non è tale se di fronte non c'è il rivale», questa la scritta apparsa su uno striscione nelle scorse ore all'esterno dello Stadio Arechi, che questo pomeriggio ospiterà il match di campionato tra i padroni di casa della Salernitana e il Napoli. Lo striscione, firmato Curva Sud, fa riferimento alla mancanza della controparte tifosa: i sostenitori azzurri, infatti, non potranno partecipare all'evento vista la limitazione imposta nei giorni scorsi.

