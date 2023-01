Sampdoria-Napoli 0-2, gli azzurri si risollevano con Osimhen ed Elmas

Proprio quello che serviva. Perché dopo il ko di Milano tutti si aspettavano le risposte dal Napoli e gli azzurri ci mettono pochissimo a far capire che lo spirito è ancora quello del 2022.

Il rigore sbagliato da Politano avrebbe potuto spezzare ulteriormente gambe ed entusiasmo, ma gli azzurri hanno alzato subito la testa stazionando stabilmente nella metàcampo della Samp e dimostrando di avere ancora il piglio della grande che va su ogni campo per fare la partita.

Ancora in ombra Kvara al quale manca lo spunto giusto per essere decisivo come aveva abituato tutti nel 2022. Positiva la prestazione di Elmas, jolly multiuso: mezzala o estreno alto.

E poi Osimhen, che segna, si procura il rigore e tiene in apprensione tutta la Sampdoria con la sua velocità.