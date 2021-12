Spalletti, c'è un fallo anche sul pari: «Difficili recuperi Koulibaly e Fabian»

«Fabian ha scelto di restare in campo e poi ha avuto questo problema all’adduttore, sia lui che Koulibaly hanno un po’ di problemi. Diventa difficile il loro recupero, li valuteremo. A Insigne si è indurito il polpaccio, poteva farsi male e quindi l’ho sostituito». Queste le parole di Luciano Spalletti, che a fine partita fa subito il punto sugli infortunati che rischiano di aggravare la rimonta subita in casa del Sassuolo.

LEGGI ANCHE Dionisi toglie punti anche al Napoli: «E peccato per quel gol annullato»

«Non so quanto abbiano inciso gli infortuni. Chiaramente abbiamo perso calciatori importanti che ci danno tranquillità in campo, ma quando il Sassuolo è tornato ad attaccare non siamo stati bravi a gestire il possesso, sbagliando troppo, dovevamo fare di più» ha continuato Spalletti a Dazn. «Poi loro sono forti, lo sappiamo. Non abbiamo fatto male, ci è mancata la capacità di gestire nel finale: gli facciamo i complimenti. Sono stato espulso perché ho protestato sulla punizione che ha determinato il 2-2».