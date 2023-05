Scudetto al Napoli, gli auguri di Lavezzi: «Da sogno a realtà, i napoletani possono essere orgogliosi e felici»

«Nonostante non abbia fatto parte di questo momento, voglio ringraziare tutti quelli che fanno parte del successo del Napoli».

Così, tramite un post su Instagram, l'ex Ezequiel Lavezzi fa gli auguri al popolo azzurro per il terzo scudetto.

«Da sogno a realtà, i napoletani possono essere orgogliosi e felici. Ringrazio tutti per averci regalato una gioia genuina tramite il calcio. Ho sempre cercato di onorare questo club, vi porterò sempre nel cuore. Adesso festeggiate e date amore ai giocatori, come solo una città passionale come Napoli sa fare».