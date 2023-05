Napoli, Osimhen si gode lo scudetto: «Ora me lo godo con i miei tifosi»

«Lo Scudetto è una grande emozione, abbiamo lavorato tanto per questo, sono felice per la squadra e per tutti i tifosi» dice Victor Osimhen dopo Udinese-Napoli.

Il suo gol regala l'aritmetica sullo scudetto. «Ora andiamo a godercelo con il nostro pubblico nel nostro stadio, abbiamo lottato tanto e ora me la godo. Nessuno ci dava per favoriti, nessuno credeva in noi e invece noi ci credevamo, ed è una grande soddisfazione, ci ho lavorato da tempo».

«"La capolista se ne va” ormai è la mia canzone preferita. La vittoria di Roma ci ha fatto capire che noi potevamo giocarcela, ora non vedo l’ora di andare dai miei tifosi» ha continuato a Dazn.

«Cosa ho fatto per crescere? Ora segno tanti gol e devo tanto alla squadra, sento la fiducia dei compagni e dell’allenatore e ovviamente vengono fuori i risultati. La maschera si è rotta ma ne ho tante, la devo cambiare».