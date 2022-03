Napoli, quasi 7 milioni agli agenti: il club è ottavo in Serie A

Quasi 7 milioni - esattamente 6.906.264,11 euro - la cifra pagata dal Napoli di Aurelio De Laurentiis nel 2021 per le commissioni agli agenti sul mercato. Una cifra in calo rispetto ai 12 milioni pagati dagli azzurri nel 2020, ma in controtendenza rispetto a quanto avviene in Serie A: come informato dalla Figc, infatti, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (per tutte le operazioni di mercato) quasi 174 milioni di euro.

La classifica completa del 2022

Juventus – 28.914.175 euro

Inter – 27.512.882 euro

Roma – 25.962.250 euro

Milan – 12.567.884,67 euro

Atalanta – 8.353.775 euro

Fiorentina – 8.256.475 euro

Sampdoria – 7.227.645,10 euro

Napoli – 6.906.264,11 euro

Sassuolo – 6.817.361,37 euro

Udinese – 5.820.175,61 euro

Cagliari – 4.979.275 euro

Lazio – 4.716.477,29 euro

Genoa – 4.678.770 euro

Verona – 4.539.516,75 euro

Bologna – 3.961.288,80 euro

Empoli – 3.631.850 euro

Torino – 3.492.116 euro

Spezia – 2.391.278,14 euro

Venezia – 1.859.570,25 euro

Salernitana – 1.242.844,59 euro



TOTALE – 173.831.816,68 euro