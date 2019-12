LEGGI ANCHE

Una stagione storta (fin qui) non cancella di certo quanto fatto di buono negli anni precedenti. A testimoniare la bonta del lavoro del Napoli nelle ultime stagioni ci pensano anche i numeri, quelli che incoronano lasenza dubbio, ma anche il club di, protagonista delle scorse annate e capace di insidiare anche lo strapotere bianconero.Nell'ultima decade, infatti, ilè la squadra che ha collezionato più punti in Serie A, seconda solo ai bianconeri prenditutto degli ultimi anni. Agli 852 punti juventini, gli azzurri rispondono conmessi insieme. Dietro c'è la(733), poi le due milanesi in parziale rinascita nell'ultimo perioso: l'ne ha collezionati 658, fermi a 655 i rossoneri del