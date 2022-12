Un dicembre napoletano non così distante dalla sua Argentina. In patria, infatti, in questo momento sarebbe estate, così Giovanni Simeone si gode tutto il sole che oggi si è abbattuto su Napoli, alzando le temperature rispetto ai giorni scorsi di freddo e pioggia. «Dicembre a mezze maniche» ha scritto l'attaccante azzurro ai suoi fan sui social, sullo sfondo il classico mate e il mare di Napoli.