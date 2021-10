Luciano Spalletti non si ferma mai. Nel pomeriggio, l'allenatore azzurro si è recato ad Acerra, nel napoletano, per assistere all'inaugurazione di un nuovo campo da calcio per bambini. «Una gradita sorpresa questa sera ad Acerra, mister Spalletti in persona per inaugurare il nuovo campo di calcio diocesano» le parole del sindaco della cittadina Raffaele Lettieri.