La voce arriva dal Telegraph e riguarda Kieran Tierney, il terzino scozzese dell'Arsenal che piace ancora al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore era stato già seguito dal club azzurro quando ancora vestiva la maglia del Celtic Glasgow e prima di trasferirsi a Londra per quasi 30 milioni di euro, una cifra che i Gunners hanno giustificato viste le prestazioni del terzino.

Tierney sarebbe ideale per il profilo ricercato dal Napoli sul mercato in questi anni, ma la cifra richiesta dal club inglese oggi sarebbe altissima. Ciò non toglie che nella lista dei sogni di mercato ci sia anche il nome del 23enne scozzese. L'esterno ha già giocato 22 partite in questa prima parte di stagione segnando anche un gol contro il West Bromwich nell'ultima uscita di Premier League.

