«Per chi facevo il tifo indi Coppa Italia? Sono il presidente del Torino , è abbastanza semplice immaginarlo». cosìscherza in radio, il numero uno delè intervenuto ai microfoni disu Rai Radio 1, per commentare la prima vittoria del club granata dopo il ritorno in campo e per parlare di mercato.Tra i nomi più chiacchierati anche quello di Andrea Belotti : «Ho tifato azzurri in finale anche perché tra l'altro sono un po' simpatizzante del» - ha aggiunto Cairo - «? Non lo vendo, perché dovrei? Me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito, anzi, ha fatto benissimo» ha concluso il presidente.