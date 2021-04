Torino-Napoli, riecco Valeri: all'andata finì 1-1 al Maradona

Lo scorso 23 dicembre era allo Stadio Maradona per dirigere l'andata tra Napoli e Torino, finita 1-1, lunedì sera Paolo Valeri sarà nuovamente impegnato con azzurri e granata, stavolta in Piemonte, per fischiare nella gara di ritorno. Il romano sarà accompagnato dagli assistenti Del Giovane e Imperiale. IV uomo sarà Fourneau mentre al VAR ci sarà la coppia Aureliano-Cecconi.

Un girone dopo, quindi, Valeri e il Napoli di Gattuso si ritrovano nuovamente, ma l'arbitro aveva diretto anche la trasferta degli azzurri a Genova contro la Sampdoria dello scorso 11 aprile. In stagione anche un terzo precedente, la sconfitta casalinga contro il Milan per 1-3 di novembre. In totale i precedenti azzurri con Valeri sono ventiquattro, con quindici vittorie.