Una serata di gloria per Carlos Vinicius, l'attaccante brasiliano che è stato solo una meteora con la maglia del Napoli. Il club azzurro lo aveva acquistato nel 2018 per poco meno di 4 milioni di euro dal Real Sport Club, squadra della seconda divisione portoghese, poi i prestiti a Rio Ave e Monaco prima della cessione - con plusvalenza - al Benfica per 17 milioni di euro.

Sembrava una operazione perfetta, ma le prestazioni di Vinicius hanno confermato il valore del calciatore che la scorsa estate è passato in Premier, con la maglia del Tottenham di Mourinho, che potrebbe riscattarlo in estate per 45 milioni di euro: ieri sera le prime reti inglesi con la tripletta al Marine in FA Cup (finale 5-0 per gli Spurs). In Coppa il brasiliano ha sfruttato la sua chance viste le poche occasioni avute in Premier e Champions alle spalle di Kane.

