Quando Vlaovic (senza la h) fece impazzire il Napoli

Fermo sui rigidi parametri imposti da De Laurentiis, il Napoli mai avrebbe potuto permettersi un'operazione come quella che ha portato Dusan Vlahovic, serbo, alla Juventus: 90 milioni soltanto per il cartellino e costi accessori. Ma vi un tempo in cui il Napoli si infuriò per il voltafaccia di un quasi omonimo, il croato Goran Vlaovic, senza la h, classe 1972.

Era l'estate del 1996, quella degli Europei in Inghilterra che avrebbero...

