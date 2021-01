Negli occhi di tutti ancora la splendida rovesciata di domenica, un gol che è valso le copertine e soprattutto una vittoria pesante contro lo Spezia. Ma nel futuro di Mattia Zaccagni potrebbe anche non esserci il Verona, club che lo ha lanciato in questi mesi e che lo sta coccolando e crescendo con le migliori attenzioni.

Attenzioni che ora anche gli altri club di A hanno: secondo Sky Sport, sul centrocampista 25enne si è infatti mosso il Napoli di Giuntoli, che lo segue da un po' e che lo porterebbe volentieri in azzurro. Per farlo, però, bisogna anticipare altre pretendenti che arrivano dall'Italia, ecco perché il club di De Laurentiis vorrebbe seguire la strada tracciata un anno fa per Rrahmani, con un accordo a gennaio che possa valere poi a fine stagione, quando il calciatore lascerà Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA