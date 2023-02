La gloria del tennis azzurro Adriano Panatta, il plurimedagliato paralimpico di lancio del disco e peso Oney Tapia, la due volte argento paralimpico a Londra 2012 nei 100 e 200 metri Oxana Corso saranno i protagonisti della tappa napoletana di #Campionidivita, l'evento dedicato agli studenti delle scuole superiori in programma martedì 28 febbraio al Teatro Mercadante alle ore 10. L'appuntamento partenopeo, parte di un tour su tutto il territorio italiano organizzato da RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo e patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico, sarà l'occasione non solo per trasmettere ai più giovani valori di vita fondanti quali l'inclusione e il rispetto della diversità, attraverso tre grandi campioni dello sport mondiale, ma anche di fare luce sull'importanza dell'educazione finanziaria alla luce del grande momento di incertezza che i mercati stanno vivendo in tutto il mondo. Un tema, questo, apparentemente lontano rispetto ai più giovani, ma che in realtà è centrale rispetto al loro futuro. Dopo le tappe di Venezia, Firenze e Genova, il tour toccherà Napoli per concludersi a Palermo.

«Non è mai facile raggiungere i traguardi che ci prefiggiamo - ha raccontato Oxana Corso - tramite la mia esperienza personale posso assicurarvi che credere in se stessi, avere un sogno, rende tutto più facile, anche il raggiungimento di vittorie insperate» e Oney Tapia aggiunge: «Dopo l'incidente che mi ha fatto perdere la vista ho acceso una nuova luce nella mia vita e ho deciso di farlo seguendo la mia passione più grande: lo sport. Ciascuno di noi ha un talento nascosto che spesso tende a rimanere tale: la tenacia. Con la forza di volontà e con l'ottimismo si arriva ovunque anche se si incontrano ostacoli grandi e difficili da superare e non bisogna avere paura di raccontarsi con autenticità».

Storie di vita, storie di inclusione, storie di tenacia come quelle che #Campionidivita porta in giro per l'Italia. Due sono le parole chiave che contraddistinguono l'evento: Sport e diversità, ovvero come la competizione sportiva possa trasformarsi in un valore educativo. Partner dell'iniziativa Intesa Sanpaolo. I ragazzi saranno coinvolti attraverso un divertente edu-quiz, domande semplici e coinvolgenti legate a contenuti di educazione finanziaria alle quali risponderanno dal proprio smartphone tramite l'app Kahoot. Questo momento di coinvolgimento, un format nel format, rientra tra le innumerevoli attività promosse dal Museo del Risparmio, da 10 anni impegnato a diffondere la cultura finanziaria in modo innovativo e divertente con numerose iniziative pensate appositamente per i ragazzi. All'evento prenderanno parte gli studenti degli istituti superiori della città di Napoli compresi tra i 14 e i 19 anni e, dopo i 300 di Firenze ed i 500 di Genova, Napoli raccoglierà l'appello con altrettanti studenti interessati alle storie dei grandi campioni dello sport italiano ed ai messaggi dei quali si faranno portatori: la determinazione, la passione, il rispetto per la propria vita e per quella degli altri, il senso d'integrazione e solidarietà, la voglia di mettersi in gioco condividendo un sorriso di vita.