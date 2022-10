Apple cala un poker di nuovi iPad in quattro fantastici colori

Il recente annucio di nuova gamma di Apple iPad, completamente rinnovata, ha interessato anche il modello da 10,9 pollici. Il bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici si estende fino ai bordi del dispositivo, offrendo un’area dello schermo più grande per usare app, giochi e divertimento, il tutto mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. Il nuovo display offre una risoluzione di 2360x1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone. Il Touch ID è stato spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Grazie al potente chip A14 Bionic, la CPU è più performante del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente: chi passa a questo modello da un dispositivo precedente, per esempio iPad (settima generazione), noterà che le prestazioni sono complessivamente tre volte superiori. Le funzioni avanzate di machine learning sono rese possibili da un Neural Engine 16 core nel chip A14 Bionic, in grado di aumentare le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80%. Il nuovo chip offre, inoltre, un livello notevole di prestazioni ed efficienza energetica, ideale per attività di tutti i giorni come lavorare a progetti scolastici, editing video ad alta risoluzione, o giochi che richiedono una elevata potenza grafica.

La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad; il sensore, da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo da 122°, supporta la funzione inquadratura automatica, che segue i movimenti del soggetto per mantenerlo al centro dell’inquadratura. La nuova fotocamera posteriore, anch’essa da 12MP con grandangolo, permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps.

I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo. I nuovi altoparlanti stereo in orizzontale e il display più grande regalano un'esperienza di visualizzazione di livello superiore.

Grazie al Wi-Fi 6, le connessioni sul nuovo iPad sono il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente; nei modelli con connettività cellulare, il 5G permette di raggiungere velocità di picco fino a 3,5 Gbps in condizioni ottimali, per accedere a file, comunicare e guardare contenuti in streaming ovunque. Inoltre, il supporto al Gigabit LTE, alle schede SIM fisiche ed eSIM con attivazione on-device, offrono la massima flessibilità quando si tratta di connessioni. La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e una ricarica più veloce se usata insieme ad alimentatori con una potenza maggiore.

Gli accessori rendono iPad ancora più versatile e aprono la strada a nuove possibilità di creare e lavorare. Progettata appositamente per l’ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio è comodissima per scrivere grazie a tasti di dimensioni regolari, una corsa di 1 mm e alla sensazione di reattività. Per la prima volta, iPad ha una tastiera dotata di un ampio trackpad con una superficie interamente cliccabile e compatibile con i gesti Multi-Touch. La nuova fila di tasti funzione, ben 14, permette di accedere facilmente a scorciatoie e alle azioni utilizzate quotidianamente, come regolare il volume o la luminosità del display.

Il nuovo iPad da 10,9 pollici sarà negli store a partire da mercoledì 26 ottobre con prezzi che partono da 589 euro (solo wifi) fino a 789 euto (wifi + cellular), nei tagli da 64GB e 256GB, e nei colori blu, rosa, giallo e argento.