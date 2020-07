IPhone 11, ​Apple dà il via alla produzione nelle fabbriche in India

Apple ha iniziato a produrre l'iPhone 11 in uno stabilimento della Foxconn situato vicino alla città di Chennai in India, secondo quanto riferisce TechCrunch.

Un piccolo lotto di iPhone 11 prodotto in India è già stato spedito ai negozi al dettaglio, anche se le prestazioni di produzione sono attualmente limitate. Secondo la fonte, Apple ha in programma di aumentare la produzione dei suoi prodotti in India per diminuire quella cinese.



Secondo TechCrunch la produzione locale degli attuali modelli di iPhone 11 rappresenta il più grande impegno di Apple in India, il secondo mercato di smartphone al mondo per dimensioni.

«Una spinta significativa per l'India. Apple ha iniziato a produrre iPhone 11 in India, portando per la prima volta un modello top di gamma nel Paese», ha scritto il ministro del Commercio Piyush Goyal sul suo account Twitter.

Il gigante della tecnologia ha iniziato a montare l'iPhone XR in India nel 2019 e nel 2017 la produzione dell'iPhone SE.

