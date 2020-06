Decide di rimodernare l'ingresso della sua abitazione, lo riveste con le cover dell'iPhone - ​VIDEO

Vietnamese made a fence from old iPhones 😂 pic.twitter.com/HwtLQLc6mJ — Ben Geskin (@BenGeskin) June 5, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo vietnamita, che lavora in un centro per servizi mobile, ha trovato il modo di dare una seconda vita a centinaia di vecchie custodie per telefoni iPhone che non potevano più essere utilizzate. Il giovane, infatti, ha pensato di rivestire parte delle pareti della sua porta d'ingresso, rimodernandola, come si può vedere in un video che in breve tempo è diventato virale sui social media.L'originale idea ha attirato l'attenzione di Ben Geskin, un noto blogger, che ha condiviso le immagini su Twitter e ha assicurato che non si tratta di adesivi o di cover contraffatte come molti potrebbero pensare.