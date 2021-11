Facebook, stop al riconoscimento facciale per foto e video: «Crescenti preoccupazioni sull'uso»

Addio al riconoscimento facciale per le foto e i video sulla piattaforma Facebook. A riferirlo è stato Meta, la società che gestisce il social media. Nella nota si sottolinea la necessità di dover valutare i rischi derivanti da questa tecnologia. «Nelle prossime settimane chiuderemo il sistema Face Recognition su Facebook»,si legge in una nota. «Continuiamo a ritenere la tecnologia del riconoscimento facciale uno strumento» ma ci sono anche «crescenti preoccupazioni sull'uso» e le autorità, spiega la società di Zuckerberg, non hanno ancora offerto regole chiare. Di fronte a questa incertezza «riteniamo che limitare l'uso del riconoscimento facciale sia appropriato».

