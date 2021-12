I nostri cani e gatti saranno più al sicuro con Vodafone Curve Pet

Per non perdere mai di vista il proprio animale domestico, Vodafone lancia il nuovo Curve Pet tracker pack, localizzatore GPS intelligente che si fissa con una clip a collari e pettorine. Curve Pet permette di seguire in tempo reale i movimenti del proprio cane e gatto grazie a due nuove funzionalità presenti su Vodafone Smart App: Passeggiate, che registra le passeggiate effettuate e le distanze percorse, e Profili, che memorizza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati