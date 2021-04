LG Soundbar 2021: audio premium, funzionalità intelligenti e design sostenibile

LG Electronics ha annunciato la commercializzazione della Soundbar 2021, una gamma di nuovi modelli caratterizzata da un design esclusivo e destinata ad innalzare gli standard nello specifico settore. La nuova gamma offre prestazioni sonore ottime, una connettività semplificata, funzionalità intelligenti e un’estetica elegante con un look moderno, progettato per la perfetta integrazione con i più moderni TV OLED LG e con qualsiasi arredamento.

La novità assoluta presentata quest’anno riguarda quella di poter usufruire della funzionalità AI Sound Pro dei televisori LG attraverso la TV Sound Mode Share. Tramite questa modalità, infatti, è possibile poter sfruttare tutta la potenza di elaborazione audio di AI Sound Pro, attraverso gli altoparlanti super performanti delle nuove soundbar. Con il semplice ausilio del telecomando, sarà possibile ricorrere alle soundbar per tutte le modalità audio dei televisori LG più recenti. Parimenti, si potrà selezionare l’output che più si adatta alle nostre esigenze, scegliendo tra i diffusori integrati nel televisore oppure il suono profondo ed avvolgente della soundbar.

Grazie alla completa compatibilità con numerosi assistenti vocali, tra cui Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Siri, controllare i dispositivi e riprodurre la propria musica preferita da device e servizi compatibili è più facile che mai. Non manca neppure il supporto ad Apple AirPlay 2, mediante il quale è possibile riprodurre, controllare e condividere la propria musica preferita e altri contenuti direttamente dal proprio iPhone, iPad o Mac.

In termini di performance, le soundbar 2021 di LG ereditano tutti i punti di forza delle serie precedenti; molti dei nuovi modelli sono dotati della innovativa tecnologia Meridian, frutto della partnership di LG con Meridian Audio, che trasforma i contenuti stereo a due canali in un unico audio multicanale, donando un’acustica coinvolgente ed immersiva, indipendentemente dalla posizione di chi ascolta o dalla collocazione della soundbar nella stanza. Audio dinamico e tridimensionale sono assicurati dal supporto Dolby Atmos e DTS:X. In aggiunta, con la compatibilità Dolby Vision, i nuovi modelli garantiscono una qualità del suono tale da replicare quella cinematografica con un suono ricco e strutturato. Nella gamma 2021 di LG soundbar, la comodità d'uso aggiornata e la semplice connettività sono integrate con il supporto HDMI eARC, una prerogativa che consente un bitrate più alto utilizzando un solo cavo, contenuti ad alta risoluzione e audio Dolby Atmos non compresso. Le sofisticate funzionalità di Intelligenza Artificiale di LG, come l’AI Room Calibration, offrono un suono ottimale in qualsiasi situazione; esse utilizzano una tecnologia di riconoscimento spaziale per misurare le dimensioni di una stanza e personalizzare le impostazioni audio della soundbar in base alle caratteristiche specifiche dell’ambiente in cui si trova. AI Sound Pro invece, utilizza il controllo audio adattivo per regolare automaticamente il range di frequenze e l'estensione del campo sonoro a seconda del genere che si sta guardando: notizie, musica o cinema.

LG, attenta al futuro sostenibile, ha utilizzato per la produzione di questa nuova serie solo materiali riciclati, sostituendo interamente quelli impiegati per le serie precedenti. Oltre a ciò, per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale e gli sprechi, ha adottato un packaging più sostenibile, ottenendo così la certificazione Eco Product dalla Societe Generale de Surveillance (SGS), prestigiosa azienda di servizi di analisi, ispezione e certificazione con sede a Ginevra.