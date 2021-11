Plustek annuncia MobileOffice S410 Plus, uno scanner ultraportatile, leggero e compatto

Plustek, produttore di soluzioni per l'imaging professionale e per l'ufficio, ha annunciato la disponibilità del nuovo scanner portatile MobileOffice S410 Plus.

Caratterizzato da un design pulito e lineare, un’estrema compattezza e da un peso di soli 410 grammi, il nuovo device rappresenta sicuramente una delle scelte migliori che si possano fare quando si ha la necessità di digitalizzare documenti di diverso tipo e formato ovunque ci si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati