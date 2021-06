Xiaomi sale al 70esimo posto della Top 100 Most Valuable Global Brands 2021

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, si classifica al 70° posto nella lista Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2021. Dopo aver scalato ben 11 posizioni e fatto registrare una crescita del 50%, rispetto all’anno precedente, il brand value ammonta ora a 24,8 miliardi di dollari. Il 2021 è anche il terzo anno consecutivo in cui la pubblicazione annuale propone Xiaomi tra i primi 100 brand di maggior valore in tutto il mondo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati