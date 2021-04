La celebre collina sfondo di Windows 25 anni dopo: il paesaggio è radicalmente cambiato

Il suo vero nome è Bliss (beatitudine), ma per tutti è la 'collina di Windows'. Si tratta dello sfondo per il desktop più celebre del sistema operativo Microsoft ed è una foto scattata 25 anni fa: era il 1996 quando a immortalarla era stato Charles O'Rear, fotografo del National Geographic. Oggi, un quarto di secolo dopo, il paesaggio è radicalmente cambiato fino a diventare irriconoscibile.

Quella foto, divenuta la più famosa su diverse versioni di Windows, era stata scattata da O'Rear nella Valle di Napa, in California, nell'ambito di un reportage fotografico sulle coltivazioni vinicole della regione. Proprio quest'ultimo aspetto non va sottovalutato: è proprio a causa dei vigneti che il paesaggio, oggi, è praticamente irriconoscibile. Lo ha dimostrato uno youtuber statunitense, Andrew Levitt, che ha visitato quello stesso punto 25 anni dopo il celebre scatto.

La collina verde, che sembrava uno spazio sterminato, oggi appare molto differente, completamente ricoperta dalle vigne. In realtà, quelle zone sono sempre state contraddistinte da una grande produzione vitivinicola, tranne che nel momento in cui Charles O'Rear aveva visitato la Valle di Napa. Dal 1990 al 1996, infatti, i vigneti furono infestati da un insetto parassita come la fillossera e in quel momento i produttori avevano deciso di rimuovere il 30% delle viti, ormai malate. Da qui, quella grande e collina si riempì di un'erba verdissima, con il risultato di un suggestivo colpo d'occhio diventato una delle foto più famose al mondo.

Solo dopo il 1996, con la risoluzione del problema dovuto all'insetto infestante, i produttori vitivinicoli locali avevano deciso di tornare a piantare le vigne anche su quella collina. In poco tempo, il verde acceso dei campi svanì e i vasti spazi furono di nuovo occupati dai vigneti. Proprio per questo, oggi, la 'collina di Windows' appare quasi irriconoscibile.