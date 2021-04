WhatsApp lancia gli sticker dedicati ai vaccini: «Un segno di speranza»

Si chiama «Vaccines for all» il nuovo pacchetto di sticker lanciati da WhatsApp in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Le immagini (per esempio un traguardo tagliato, un abbraccio, uno scudo protettivo, una "somministrazione" a fumetto) saranno disponibili sugli smartphone sia con iOS che con Android e potranno essere inviati dagli utenti nelle chat.

«Questi sticker - spiega WhatsApp sul proprio blog - sono stati ideati con lo scopo di aiutare gli utenti a comunicare in modo creativo e divertente e ad esprimere gioia, sollievo e speranza riguardo le possibilità offerte dai vaccini anti Covid-19, con privacy. Può inoltre diventare un'ulteriore occasione per mostrare riconoscenza agli operatori sanitari, che hanno lavorato incessantemente per salvare vite in questo lungo e difficile periodo».

Dall'inizio della pandemia WhatsApp evidenzia di aver avviato collaborazioni «con più di 150 governi statali, nazionali e locali, nonché organizzazioni come Oms e Unicef, per costruire canali di assistenza volti a fornire informazioni accurate e risorse riguardo al Covid-19 a oltre 2 miliardi di persone». Lo scorso anno, in questo periodo, WhatsApp aveva diffuso un pacchetto di adesivi simile sempre in collaborazione con l'Oms, chiamato «Insieme a casa» che includeva riferimenti al lockdown e al distanziamento fisico, allo smartworking e ad esercizi aerobici indoor.